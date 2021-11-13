«Таким и должен быть главный тренер сборной». Головин высказался о Карпине
Полузащитник «Монако» и сборной России и «Монако» Александр Головин высказал свое мнение о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.
«Какой Валерий Карпин, как тренер? Он очень требовательный. Таким должен быть главный тренер сборной. Его понимание футбола таково, что он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием. Еще мне нравится, когда моя команда идет на такое и не боится», — сказал Головин в интрервью ФИФА.
Завтра, 14 ноября, в Сплите пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.
За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в завтрашнем матче.
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