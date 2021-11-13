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«Таким и должен быть главный тренер сборной». Головин высказался о Карпине

15:08
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Полузащитник «Монако» и сборной России и «Монако» Александр Головин высказал свое мнение о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Какой Валерий Карпин, как тренер? Он очень требовательный. Таким должен быть главный тренер сборной. Его понимание футбола таково, что он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием. Еще мне нравится, когда моя команда идет на такое и не боится», — сказал Головин в интрервью ФИФА.

Завтра, 14 ноября, в Сплите пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в завтрашнем матче.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Роман Шишов все материалы автора
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