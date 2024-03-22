Зделар: «Фол Гайича на желтую карточку. Это товарищеская игра»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар не согласен с удалением своего одноклубника Милана Гайича в товарищеском матче между Россией и Сербией (4:0).

На 21-й минуте встречи защитник получил прямую красную карточку.

«Это товарищеская игра. Не могу сказать, что это красная карточка. Он старался выбить мяч — это фол на желтую», — приводит слоаа Зделара Sport24.

Мячи забили полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

25 марта сборная России сыграет с Парагваем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.