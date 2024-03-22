Динияр Билялетдинов — о победе России над Сербией: «Информативности этот матч дал мало»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Трудно оценивать уровень сборной, так как большую часть этой игры наша команда играла в большинстве. Да, владели мячом, хорошо располагались, но тяжело оценить, когда ты играешь 11 на 10. Так что информативности этот матч дал мало. Единственное, что понравилось — сербы растерялись во втором тайме, когда они не могли ничего сделать с нашими передвижениями, особенно в штрафной площади», — сказал Билялетдинов «СЭ».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 мск.

Константин Передерий