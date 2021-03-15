Дюпин и Самошников вошли в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Пресс-служба сборной России в своем Twitter частично огласила состав команды для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

Как отмечается, в сборную России вызваны два игрока «Рубина» — голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

Также в команду вошли нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Полный список появится в ближайшее время.

Напомним, стартовый матч квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет 24 марта на Мальте. 27 марта команда примет в Сочи Словению. 30 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде со сборной Словакии.

Также в группу H при жеребьевке попали команды Хорватии и Кипра. Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.