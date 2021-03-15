Дюпин и Самошников вошли в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Пресс-служба сборной России в своем Twitter частично огласила состав команды для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.
Как отмечается, в сборную России вызваны два игрока «Рубина» — голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.
Также в команду вошли нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.
Полный список появится в ближайшее время.
Напомним, стартовый матч квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет 24 марта на Мальте. 27 марта команда примет в Сочи Словению. 30 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде со сборной Словакии.
Также в группу H при жеребьевке попали команды Хорватии и Кипра. Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
? В сборную России вызваны два игрока «Рубина» — голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. А также Артём Дзюба, Александр Головин, Алексей Миранчук... Полный список — в ближайшее время!— Сборная России (@TeamRussia) March 15, 2021
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