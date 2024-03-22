Выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия болельщику грозит до 15 суток ареста

На болельщика, выбежавшего на поле в товарищеском матче сборной России против Сербии (4:0), составили протокол об административном правонарушении, сообщает ТАСС.

За статью о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований болельщику грозит арест до 15 суток, а также запрет на посещение игр до семи лет.

25 марта сборная России на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем.