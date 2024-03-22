Александр Мостовой: «Я против продления Карпина в сборной России. Нельзя совмещать посты»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«РФС хочет продлить контракт с Карпиным? Я вообще никак не отношусь к этому. Я твердо стою на своей позиции, в отличии от многих я не меняю своего мнения. Совмещать посты нельзя и точка. Я против этого», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Кроме национальной команды Карпина руководит «Ростовом». Он возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.

25 марта сборная России сыграет с Парагваем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.