Вратарь женской сборной России Тодуа бросила вызов Дзюбе

Вратарь женской сборной России и ЦСКА Эльвира Тодуа предложила форварду "Зенита" Артему Дзюбе выявить, кто лучше исполняет пенальти.
– Артем, для начала привет. Я вызываю тебя на дуэль и давай определим, кто из нас лучше бьет и отражает пенальти, – сказала Тодуа.
Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа вызывает форварда мужской сборной России Артёма Дзюбу на дуэль!— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.
Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти,победит тот, кто забьет больше голов⚽🙌
Будем следить за развитием событий 👀 pic.twitter.com/EWJNQxjWSj
Мужская национальная команда России собирается на базе в Новогорске, где будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
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