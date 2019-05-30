18:12 | Футбол — Сборная России

Вратарь женской сборной России Тодуа бросила вызов Дзюбе

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Вратарь женской сборной России и ЦСКАЭльвира Тодуа предложила форварду "Зенита" Артему Дзюбе​ выявить, кто лучше исполняет пенальти.

– Артем, для начала привет. Я вызываю тебя на дуэль и давай определим, кто из нас лучше бьет и отражает пенальти, – сказала Тодуа.

Мужская национальная команда России собирается на базе в Новогорске, где будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра ​(11 июня).

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