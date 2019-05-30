Вратарь женской сборной России Тодуа бросила вызов Дзюбе

Вратарь женской сборной России и ЦСКА​ Эльвира Тодуа предложила форварду "Зенита" Артему Дзюбе​ выявить, кто лучше исполняет пенальти.

– Артем, для начала привет. Я вызываю тебя на дуэль и давай определим, кто из нас лучше бьет и отражает пенальти, – сказала Тодуа.

Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа вызывает форварда мужской сборной России Артёма Дзюбу на дуэль!

Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти,победит тот, кто забьет больше голов⚽🙌

Будем следить за развитием событий 👀 pic.twitter.com/EWJNQxjWSj — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

Мужская национальная команда России собирается на базе в Новогорске, где будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра ​(11 июня).

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