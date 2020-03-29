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Врач сборной России рассказал, как поддержать иммунитет

16:03
Эдуард Безуглов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эдуард Безуглов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что поможет поддержать иммунитет во время эпидемии коронавируса.

— Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обосновано боятся быть инфицированными короновирусом, — написал Безуглов в Instagram. — И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности ее функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем, как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету.

Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов.

Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях.

Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную.

Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины.

?? Важный пост от главного врача сборной. @bezuglov_eduard советует, как поддержать иммунитет во время пандемии. ? - Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обосновано боятся быть инфицированными короновирусом. И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности ее функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету. ? Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов. ? Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях. ? Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную. ? Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины. ? А какие именно упражнения можно делать дома, мы расскажем позже.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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