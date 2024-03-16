Габулов — о матчах сборной: «Настрой показать зрелищный футбол и положительный результат будет от ножа, запредельный»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился с «СЭ» ожиданиями от ближайших матчей национальной команды.

«Сложно предугадать как пройдут эти матчи, по той причине, что пауза между матчами сборной была очень большая и мы не можем предугадать как команда будет действовать, какие игровые связи будут налажены. Но смело можно говорить, что футболисты, тренерский штаб и болельщики соскучились по матчам сборной и интерес к предстоящим матчам со стороны футбольной общественности будет высоким. Будем надеяться на то, что команда подойдет во всеоружии и настрой показать зрелищный футбол и положительный результат будет от ножа, запредельный. Хорошо, что у нас есть такие хорошие соперники и мне кажется именно на их фоне, сборная покажет более интересные результаты и качественный футбол» — сказал Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.