Габулов — о вызове Лодыгина в сборную России: «Кафанов приучил, что он вызывает по 5-6 вратарей, чтобы ознакомиться»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением с «СЭ» по поводу вызова вратаря «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина в национальную команду.

«Про Лодыгина сложно сказать. В моем понимании изначальный состав из трех вратарей в лице Сафонова, Максименко и Лунева самый оптимальный, это те вратари которые сейчас находятся в лучшей форме и, что называется, по делу были вызваны в сборную. Зачем вызвали Лодыгина не знаю, может тренерский штаб это объяснит, может травма у кого-то. С другой стороны Кафанов приучил нас к тому что он вызывает по 5-6 вратарей, чтобы ознакомиться, потренироваться» — сказал Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

В окончательный состав сборной России также вошли вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах») и Александр Максименко («Спартак»).

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.