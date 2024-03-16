Чанов оценил выбор вратарей сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о критериях отбора голкиперов в национальную команду на предстоящие товарищеские встречи со сборными Сербии и Парагвая.

«Решение принимал тренерский штаб. Наверное, все вратари из РПЛ уже проверенные, всех знают. В Сафонове и Максименко уверены. А к ним добавили тех, кого хотят проверить. Лодыгин играл и в России. Так что место основного голкипера «Панатинаикоса» для него не является выдающимся достижением. Молодец, что подтвердил свой уровень. Если Кафанов его пригласил, значит хотят посмотреть, на что он способен сейчас», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14 марта 2024 года. В его рамках сборная сыграет два товарищеских матча в Москве. 21 марта россияне примут сборную Сербии, а 25 марта — сборную Парагвая.

На мартовский сбор вызваны четыре вратаря: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко и Юрий Лодыгин.