Кафанов — о невызове Лантратова в сборную: «В том году он брал те мячи, которые сейчас пропускает»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» объяснил невызов голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова на матчи национальной команды с Сербией и Парагваем.

«Илья хороший вратарь. На мой взгляд, сейчас он отличается от того Илюши, который был в прошлом году. Не из-за того, что команда не выигрывает, в каждой игре забивает. Просто, скажем так, в том году он брал те мячи, которые сейчас пропускает. Хотя это не на его совести. Мне кажется, что сейчас у Илюши не то что не лучший период, просто он может играть лучше», — сказал Кафанов «СЭ».

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.