Президент Ассоциации футбола Чили: «В июне у нас есть возможность сыграть матч с Россией»

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной России в 2024 году.

«Если будет такая возможность, то мы можем утвердить этот матч не позднее следующей недели. В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть еще один матч — со сборной России. Но я не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки. Лично я совсем не против игры между Чили и Россией. Футбол стоит отдельно от всего. Российская команда, конечно, была бы хорошим соперником для нашей сборной», — приводит слова Милада Sport24.

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.