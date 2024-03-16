Кафанов сообщил сроки возможного восстановления Хайкина

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ» о сроках восстановления голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, который из-за травмы пропускает матчи национальной команды.

«Мы с ним разговаривали недели три назад. Прошло три месяца после того, как он получил травму и сделал операцию. Ему нужен был еще где-то, как Никита сказал, месяц, после которого ему разрешат тренироваться. То есть буквально где-то через неделю-полторы он начнет тренироваться. Может быть, чуть раньше, если процесс заживления будет чуть быстрее», — сказал Кафанов «СЭ».

Хайкин играл за «Буде-Глимт» с 2019-го по январь 2023 года, а после вернулся в клуб в марте 2023-го. На счету голкипера 162 матча за норвежский клуб 176 пропущенных мячей и 56 матчей «на ноль».