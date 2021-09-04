Валерий Карпин поздравил дочку с днем рождения
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил с днем рождения дочь Дарью, которую ему подарила его супруга Дарья. Девочка появилась на свет три года назад.
«С днём рождения Дашуля, любименькая моя девочка. С днем рождения нашей принцессы. 3 года назад ты мне подарила это счастье. Спасибо тебе», — написал Карпин в Instagram.
Жена Карпина в комментариях ответила на пост супруга: «И тебе спасибо! Люблю вас».
Матч отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр — Россия пройдет сегодня, 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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