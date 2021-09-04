Валерий Карпин поздравил дочку с днем рождения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил с днем рождения дочь Дарью, которую ему подарила его супруга Дарья. Девочка появилась на свет три года назад.

«С днём рождения Дашуля, любименькая моя девочка. С днем рождения нашей принцессы. 3 года назад ты мне подарила это счастье. Спасибо тебе», — написал Карпин в Instagram.

Жена Карпина в комментариях ответила на пост супруга: «И тебе спасибо! Люблю вас».

Матч отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр — Россия пройдет сегодня, 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.