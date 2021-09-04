Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Играли прилично. В концовке только немножко подсели. Команда держит мяч, игроки открываются, перемещаются. При Карпине у сборной появляется настроение, какое-то командное единение. Это прослеживалось, но до этого была серия проигрышей и невыразительные матчи. Когда матчи слабые, то нет единения внутри. Какие шансы на выход из группы? Посмотрим, как сыграют хорваты. Если мы оторвемся на три очка, это уже будет позитив», — сказал Лещенко «СЭ».

После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.