Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и России (4:1).

«Очень сложно конкурировать с испанцами. Нам не хватает командой целостности. Индивидуально какие-то моменты мы создаем, а командно ошибаемся. Сегодня допускали детские ошибки в обороне, испанцы таких не прощают. Сборная Испании сильна технически, это нужно было учесть. Они круто обращаются с мячом, нам нужно было по другому построить свою игру в обороне. Ничего страшного не произошло, проиграть испанцам не стыдно. Сегодня наша сборная не показала свой лучший футбол, в следующей игре будем сильнее», — сказал Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Испанцы набрали три очка и лидируют в группе С. У россиян 0 очков и пятое место. В следующем матче сборная России сыграет против Мальты.