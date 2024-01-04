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Сегодня, 10:35

В сборной Турции назвали маловероятным проведение товарищеского матча против России в марте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Турции.
Фото Global Look Press

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», — приводит слова Тозара Sport24.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0).

Источник: Sport24
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