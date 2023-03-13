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Гончаренко — о Бевееве и Помазуне в расширенном составе сборной: «Все эти списки ничего не дают»

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал попадание голкипера команды Ильи Помазуна и защитника Мингияна Бевеева в расширенный состав сборной России.

«Вот когда они сыграют в официальном матче, тогда мы сможем говорить, что что-то у нас произошло. А пока все эти списки ничего не дают по большому счету», — цитирует Гончаренко Sport24.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-vse-eti-spiski-nichego-ne-dayut-po-bolshomu-schetu-goncharenko-o-vyzove-pomazuna-i-beveyeva-v-sbornuyu-rossii
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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