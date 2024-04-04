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Алдонин — о подъеме сборной России на 35-е место: «Какая-то объективность в рейтинге ФИФА есть»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал подъем национальной команды в рейтинге ФИФА на 35-е место.

«Если в целом, то какая-то объективность в рейтинге ФИФА есть, все-таки он составляется в зависимости от результатов матчей. Но тут еще надо понимать, как оценивать товарищеские матчи, потому что бывает, что играют сильные соперники между собой, но если сильный встречается со слабым, то есть вопрос к начислению баллов, к тому, как это будет считаться. В официальных матчах, в соревновательном процессе, думаю, объективность осязаема. Помню времена, когда еще была сборная СНГ, то рейтинг всегда был одним из самых высоких, но уровень соперников не всегда был высоким. Поэтому можно говорить о субъективности места в рейтинге», — цитирует Алдонина Legalbet.

21 марта сборная России под руководством Валерия Карпина в товарищеском матче обыграла Сербию со счетом 4:0.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Legalbet
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
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