В РФС рассказали, когда в состав организации смогут войти футбольные союзы Крыма, ДНР и ЛНР

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда в состав союза сможет войти Крымский футбольный союз (КФС) и когда будет рассмотрен вопрос о принятии футбольных союзов ДНР, ЛНР и Запорожья в состав российской организации.

«У Крымского футбольного союза есть свой статус, принятый ФИФА и УЕФА. Что до других территорий, у них пока нет своих федераций. И у них особый статус», — сказал Дюков.

«КФС рассматривает свое нахождение в составе ФИФА и УЕФА в особом статусе, развивается, получает методическую литературу, — дополнил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — На новых территориях проходит становление государственных органов власти, потом будет формирование футбольных объединений. Со следующего года Минспорта РФ планирует там организацию локальных подразделений и соревнований, но даже они будут проходить в Крыму. Как только в соответствии с нормами УЕФА будет возможность рассмотреть вхождение организаций с новых территорий в состав РФС, мы это сделаем».

Ранее заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что клубы из новых регионов уже могут играть в российских соревнованиях в любом формате, но для этого они должны соответствовать уровню, который задает РФС.