Президент РФС назвал стечением обстоятельств отсутствие игроков «Зенита» в сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, является ли отсутствие кандидатов в сборную из «Зенита» проблемой.

20 ноября в товарищеском матче сборной России против Кубы (8:0) в стартовом составе национальной команды не было ни одного игрока «Зенита», в заявке были лишь два футболиста из петербуржского клуба: Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

«Наверное, это стечение обстоятельств. Многие кандидаты в сборную в момент сбора были травмированы. Если говорить об игроках «Зенита», думаю, что весной такого не будет... Но это вопрос Валерию Георгиевичу», — сказал Дюков.

Мостовой в игре с кубинцами вышел на замену на 60-й минуте и отметился забитым голом. Сергеев не появился на поле.