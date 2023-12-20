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Президент РФС назвал стечением обстоятельств отсутствие игроков «Зенита» в сборной России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, является ли отсутствие кандидатов в сборную из «Зенита» проблемой.

20 ноября в товарищеском матче сборной России против Кубы (8:0) в стартовом составе национальной команды не было ни одного игрока «Зенита», в заявке были лишь два футболиста из петербуржского клуба: Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

«Наверное, это стечение обстоятельств. Многие кандидаты в сборную в момент сбора были травмированы. Если говорить об игроках «Зенита», думаю, что весной такого не будет... Но это вопрос Валерию Георгиевичу», — сказал Дюков.

Мостовой в игре с кубинцами вышел на замену на 60-й минуте и отметился забитым голом. Сергеев не появился на поле.

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Александр Дюков
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