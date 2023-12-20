Дюков рассказал, что Россия может провести товарищеский матч с одной из южноамериканских сборных

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном товарищеском матче сборной России с командами из Южной Америки.

— Есть ли идея провести турне по Южной Америке?

— Конечно, — сказал Дюков. — Это футбольный континент. Нам важно играть с командами из Южной Америки, а также совершать туда поездки. Есть шанс, что сыграем с одной из команд из Южной Америки в 2024 году.

Ранее Дюков сообщил, что в марте 2024 года сборная России проведет домашний товарищеский матч против Сербии.

Молодежные сборные России разных возрастов проводили южноамериканские турне в 2023 году.