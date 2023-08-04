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Жемалетдинов: «Вызов в сборную — это все равно хорошая новость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отметил, что ему приятно получать вызов в сборную России, несмотря на то, что команда сейчас играет только товарищеские матчи.

«Конечно, интересно. Вызов в сборную — это все равно хорошая новость. Это возможность поработать с другими сильными игроками, с другим тренерским штабом. Это все равно идет в плюс для футболиста», — цитируют «Известия» Жемалетдинова.

Жемалетдинов дебютировал за сборную России 24 марта 2021 года. На его счету 1 гол в 9 матчах за национальную команду.

Источник: https://iz.ru/1554021/aleksei-fomin/vesnoi-matchi-vyigryvali-na-kharaktere-chego-ne-bylo-pri-nemtcakh
Рифат Жемалетдинов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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