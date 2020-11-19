В Госдуме прокомментировали поражение сборной России в Лиге наций: «Начали за здравие, а закончили за упокой»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился с «СЭ» мнением о том, почему сборная России проиграла в матче Лиги наций с Сербией (0:5), и какова дальнейшая судьба главного тренера Станислава Черчесова.

— Либо мы слишком поверили в свою непобедимость и забыли, где находимся, либо это ошибки тренерского состава привели к такому результату: неправильно подобранные силы, расстановка, — сказал Свищев «СЭ». — Надо понимать, у нас не самая сильная группа, одна из самых простых, но победить не получилось. Я не думаю, что сейчас встанет вопрос об отставке Черчесова, но ему, конечно, не сладко. Главному тренеру нужно реально сделать выводы, принять какие-то решения и объяснить нам и футболистам, что было сделано, и из-за чего случились эти 6 матчей без побед. (Кристина Врабий)