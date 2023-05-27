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Сегодня, 12:59

В Госдуме ответили на вопрос о возможных матчах со странами БРИКС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на вопрос о возможных организациях матчей сборной России со странами БРИКС.

«Любую возможность мы должны использовать. Основная задача, и наша, и РФС — это обеспечить возможность нашей национальной команды не растерять, а наоборот развивать ее. Быть на пике и так далее. Для этого необходимо играть. Ситуация в мире не простая, с российским спортом очень сложная, и мы видим, как пытаются забанить все, что связано с российским спортом. Одновременно это должно подстегивать наши организации, в том числе и Российский футбольный союз для того, чтобы обеспечить возможность нашей команде играть. Как это сделать? Это разговорный процесс, переговоры с федерациями, с министрами спорта, с клубами и спортсменами. Необходимо и дальше вести такую работу. Это нужно делать, это обязанность президентов федераций и в том числе, президента РФС. Необходимо продолжать диалог не только со своими коллегами из других федераций, а также с представителями ФИФА и УЕФА», — приводит слова Свищева «Евро-Футбол.Ру».

Как ранее сообщал «СЭ», российские команды примут участие в международном турнире под эгидой БРИКС.

Турнир пройдет с 27 мая по 3 июня в Сан-Паулу (Бразилия).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005137937_v_gosdume_otvetili_na_vopros_o_vozmojnyih_matchah_so_stranami_briks
Футбол
Дмитрий Свищев
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