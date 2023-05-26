Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:45

Мостовой — о потасовке Карпина с Зиданом: «Я стоял и переводил все, я же знаю французский»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал подробности драки между игроками сборной России и Франции в ходе товарищеского матча в 2002 году.

Игра, проходившая на «Стад де Франс», завершилась ничьей (0:0). В ходе второго тайма между игроками сборных вспыхнула потасовка, которая продолжилась в подтрибунном помещении.

Правда ли, что ты считаешь себя круче Зидана?

Нет, никогда такого не было, никогда. Мы же с Зиданом часто пересекались, он в «Бордо» играл, а я в «Кане». Потом еще в Испании пересекались. И во время матча между сборными России и Франции. Вы помните этот матч, когда драка была. Самое сильное в той истории то, что происходило в подтрибунном помещении. На поле все толкались, кто-то кого-то разнимал, но никто никого не ударил. Это ж не в хоккее, где две минуты штрафа посидел, и все. Если бы в футболе такие правила были, я бы тоже кого-нибудь ударил. А вот когда мы спустились в подтрибунку, там уже началось: там уже кому-то залепили, ответили, там еще стояли двухметровые охранники, им тоже кто-то засандалил. Там действительно потолкались и побились. Самое интересное, что принято же меняться майками после игр, а тогда все майки выбрасывали. Кто-то из наших пошел за футболкой, ему ее просто вышвырнули: «Да пошел ты!»

Там еще в самой трансляции был крутой момент, когда Зидан с Карпиным закусились и Карпин Зидану говорил на русском!

Ну так там я стоял и Зидану переводил все, я же знаю французский, — сказал Мостовой в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат».

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Зинедин Зидан
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Франции по футболу
5
1
Читайте также
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук заявил, что поделился мнением о принципах формирования состава сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости