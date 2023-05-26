Мостовой — о потасовке Карпина с Зиданом: «Я стоял и переводил все, я же знаю французский»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал подробности драки между игроками сборной России и Франции в ходе товарищеского матча в 2002 году.

Игра, проходившая на «Стад де Франс», завершилась ничьей (0:0). В ходе второго тайма между игроками сборных вспыхнула потасовка, которая продолжилась в подтрибунном помещении.

— Правда ли, что ты считаешь себя круче Зидана?

— Нет, никогда такого не было, никогда. Мы же с Зиданом часто пересекались, он в «Бордо» играл, а я в «Кане». Потом еще в Испании пересекались. И во время матча между сборными России и Франции. Вы помните этот матч, когда драка была. Самое сильное в той истории то, что происходило в подтрибунном помещении. На поле все толкались, кто-то кого-то разнимал, но никто никого не ударил. Это ж не в хоккее, где две минуты штрафа посидел, и все. Если бы в футболе такие правила были, я бы тоже кого-нибудь ударил. А вот когда мы спустились в подтрибунку, там уже началось: там уже кому-то залепили, ответили, там еще стояли двухметровые охранники, им тоже кто-то засандалил. Там действительно потолкались и побились. Самое интересное, что принято же меняться майками после игр, а тогда все майки выбрасывали. Кто-то из наших пошел за футболкой, ему ее просто вышвырнули: «Да пошел ты!»

— Там еще в самой трансляции был крутой момент, когда Зидан с Карпиным закусились и Карпин Зидану говорил на русском!

— Ну так там я стоял и Зидану переводил все, я же знаю французский, — сказал Мостовой в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат».