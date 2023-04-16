Россию пригласили на турнир в Бразилию

Как стало известно «СЭ», сборная России U17 получила приглашение на международный турнир под эгидой БРИКС, который пройдет в мае этого года в Бразилии.

В число участников также должна войти национальная команда хозяев для футболистов того же возраста, а также ряд местных клубных для игроков 2006 года рождения.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что основная сборная России может провести товарищеский матч против Камеруна.

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.