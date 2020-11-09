Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

У Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию

22:33
Данил Круговой. Фото ФК «Зенит»
Данил Круговой. Фото ФК «Зенит»
Теги:

По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной России Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное, сообщает пресс-служба национальной комнады.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Медицинский штаб молодежной сборной в ежедневном режиме проводит максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволяет своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать.

Россиянам предстоит провести две игры: 13 ноября против Венгрии и 17 ноября — против Словении.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир