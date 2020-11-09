У Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию

По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной России Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное, сообщает пресс-служба национальной комнады.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Медицинский штаб молодежной сборной в ежедневном режиме проводит максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволяет своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать.

Россиянам предстоит провести две игры: 13 ноября против Венгрии и 17 ноября — против Словении.