Тюкавин: «Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе российского футбола из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Представляю ли сборную России в АФК? У меня простая позиция по этому вопросу: главное — играть. Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии. Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги», — цитирует Тюкавина Sport24.

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов завяил, что на ближайшем исполкоме не будут рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию.