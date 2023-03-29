Тюкавин поделился впечатлениями от поездки в Иран

Нападающий сборной России Константин Тюкавин рассказал, что ему не понравилось во время поездки с национальной командой в Иран.

«Если честно, все время, что провели там [в Иране], мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная — постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось. Но с мобильным тоже были проблемы — чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», — приводит слова Тюкавина Sport24.

23 марта в Тегеране Иран и Россия сыграли вничью 1:1.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.