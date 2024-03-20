Тюкавин назвал Сербию и Парагвай самыми серьезными соперниками сборной России с момента отстранения

Нападающий сборной России Константин Тюкавин считает Сербию и Парагвай самыми серьезными соперниками с момента отстранения России в феврале 2022 года.

«Сербия и Парагвай — самые серьезные соперники с момента отстранения. Сербы — очень сильный соперник. Мы готовимся, постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков», — сказал Тюкавин Sport24.

С момента отстранения России команда Валерия Карпина провела 11 товарищеских встреч — против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Египта U23 (1:1 и 1:2), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0).

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится в завтра, 21 марта, на «ВТБ Арене» в Москве.