Кудряшов рассказал об опыте участия в промо-ролике к товарищескому Россия — Сербия
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об участии в промо-ролике к товарищескому матчу между российской национальной командой и Сербией.
«Мы с супругой с удовольствием поучаствовали в съемках промо-ролика. Это первый мой такой опыт, всего секунда, одна фраза, но очень все понравилось. Было необычно взглянуть на процесс съемки изнутри.
Пообщался с Биковичем немного. Удивился тому, насколько хорошо он знает русский язык. Естественно, он больше будет переживать за своих. Но мы знаем, как в Сербии относятся к русским, это действительно братский народ», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.
Товарищеский матч Россия — Сербия состоится в завтра, 21 марта, на «ВТБ Арене» в Москве.
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