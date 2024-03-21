Тарпищев объяснил, почему Джокович не смог приехать на матч сборных России и Сербии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, по какой причине первая ракетка мира Новак Джоковича не смог приехать на товарищеский матч сборных России и Сербии.

«У Джоковича календарь. У него травма, он лечится. Любое отступление — это шаг назад и он может в таком случае уйти с первого места. Решалось до последнего? Да! Даже с дядей его разговаривал. Если бы не календарь, он бы приехал. Он наш друг!» — заявил Тарпищев.

Матч сборных России и Сербии проходит сегодня, 21 марта, в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Игра стартовала в 20.00 мск. «СЭ» проводит онлайн-трансляцию встречи.