Актер Бикович нанес символический удар по мячу перед матчем Россия — Сербия

Актер Милош Бикович нанес символический удар по мячу перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Игра проходит в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

36-летний Бикович родился в сербском Белграде. В феврале 2021 года он получил российское гражданство.

«СЭ» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Сборные России и Сербии играли между собой шесть раз. Три победы одержала Россия, один раз победили сербы, и еще два матча завершились вничью.