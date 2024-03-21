Россия — Сербия: Гайич получил красную карточку, Антон Миранчук реализовал пенальти

Полузащитник сборной России Антон Миранчук на 21-й минуте открыл счет в товарищеском матче с Сербией — 1:0.

Все началось с того, что Даниил Хлусевич вышел один на один с голкипером, а сербский защитник Милан Гайич схватил его руками. Главный арбитр матча Арда Кардешлер сначала указал на точку, а потом зафиксировал офсайд.

Затем после проверки ВАР Кардешлер поменял свое решение. Он показал красную карточку Гайичу и назначил 11-метровый удар, который реализовал Миранчук.