Тарханов: «Задача тренерского штаба была просмотреть всех, кто способен играть в сборной»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением о матче между сборными России и Катара (1:1). По его мнению, команды были равны.

«Я только второй тайм смотрел, первый не смотрел. В принципе, две равные команды были. Такой исход игры справедливый. Хотя был момент, когда Катар был посильнее. В первой четверти второго тайма они придавили и имели моменты, забили гол. А в концовке наши неплохо выглядели, и давление, и моменты создавали, там момента три создали, могли выжать, ну и забили гол в конце», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он предположил, удалось ли тренерскому штабу просмотреть кандидатов в сборную.

«Ну конечно. Здесь много кандидатов, только Джикия и Головин такая основа была которые играли раньше, а остальные все молодые ребята. Новички, и замен много. Поэтому задача тренерского штаба была просмотреть всех, кто способен играть в сборной. Пока есть время, можно всех просмотреть, кто что-то из себя представляет, как футболист», — добавил специалист.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).