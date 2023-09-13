Вратарь молодежной сборной России Дегтев — о победе над Узбекистаном: «Сыграть на ноль очень приятно»

Вратарь «Сочи» и молодежной сборной России Александр Дегтев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над сверстниками из Узбекистана (2:0).

— С хорошим настроением возвращаемся в свои клубы, — начал Дегтев. — Это был очень продуктивный и интересный сбор, у тренерского штаба интересные игровые тренировки. Особенно много полезной работы удалось сделать в Новогорске. Были и индивидуальные беседы, и командная работа и тренировки на поле. Было много полезной информации, которую только предстоит осознать. Рады, что удалось победить эту команду, особенно порадовало, что периодически удавалось показывать игру, которую требует от нас тренерский штаб. В первую очередь это прессинг на чужой половине поля и стремление играть в атаку. В целом все игроки понимают, что мы только в начале своего футбольного пути и нам предстоит много работать, чтобы эти вызовы не остались авансом.

— Ты сыграл на ноль и получил приз лучшего игрока второго матча, доволен собой?

— Рад, что удалось себя проявить и помочь команде добиться победы. Психологически это было для нас очень важно. Не скрою, сыграть на ноль очень приятно, тем более в матче за молодежную сборную, но гораздо важнее, что нам удалось выиграть и проявить себя, — сказал Дегтев «СЭ».

На 2-й минуте счет открыл полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил форвард «Урала» Илья Ишков.

Это уже второй матч между молодежными сборными России и Узбекистана. Первый, который также проходил в Бухаре 8 сентября, завершился результативной ничьей — 3:3.