Тарханов назвал лучших игроков сборной России в матче с Сербией

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов назвал лучших игроков национальной команды в товарищеском матче против Сербии (4:0).

«Головин, безусловно, выделялся в матче с Сербией. Было заметно, что это игрок высокого уровня. Именно он отдал классный пас Хлусевичу, после которого россияне открыли счет. Алексей Миранчук и Захарян тоже сыграли хорошо. Миранчук забил, а Захарян запомнился несколькими яркими моментами. Но против Сербии все сыграли хорошо. Не только легионеры, но и те, кто выступает в России», — приводит Vprognoze слова Тарханова.

Матч Россия — Сербия прошел 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».