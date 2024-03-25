Силкин: «Головин и Миранчук сейчас ведущие игроки сборной России»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Встреча прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«В игре против Сербии мне понравились наши легионеры. Видно, что ребята сильно выросли по-футбольному. Головин и Миранчук сейчас ведущие игроки сборной России. Всем нужно равняться на них. Они показывают высокий уровень игры», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Головин принял участие в 25 матчах за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. На счету Миранчук 3 забитых мячей и 10 голевых передач в 27 встречах в составе «Аталанты».