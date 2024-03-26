Митрофанов назвал главную цель в отношении сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мечте в отношении сборной России.

— У вас получилось организовать прекрасное событие — матч с Сербией. Есть ли мечта сделать более глобальное событие в отношении сборной России?

— Чтобы сборная России играла в официальных матчах. Это зависит не от нас? От нас это тоже зависит. Пусть это будет нашей главной целью.

Матч Россия — Сербия прошел 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» (4:0).