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Сегодня, 08:30

Митрофанов назвал главную цель в отношении сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мечте в отношении сборной России.

— У вас получилось организовать прекрасное событие — матч с Сербией. Есть ли мечта сделать более глобальное событие в отношении сборной России?

— Чтобы сборная России играла в официальных матчах. Это зависит не от нас? От нас это тоже зависит. Пусть это будет нашей главной целью.

Матч Россия — Сербия прошел 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» (4:0).

РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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