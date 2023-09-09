Сын Цымбаларя: «На матч с французами на «Стад де Франс» папа вообще не должен был лететь»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, что отец не должен был играть в отборочном матче Евро-2000 с французами на «Стад де Франс», в котором отдал победный голевой пас на третий мяч Карпину.

— На матч с французами на «Стад де Франс», где он отдал решающую голевую передачу Карпину, папа вообще не должен был лететь. Романцев просто попросил его поехать с командой и поддержать ребят. В апреле, меньше чем за два месяца до матча, ему вырезали паховые кольца. Он успел вернуться в строй, но сыграл мало, форму набрать не успел и никак не думал, что там сыграет.

Приехал в Тарасовку — пробежаться вокруг поля, потому что от полной нагрузки его берегли. А Олег Иванович и говорит: «Поехали с нами, поддержишь ребят морально». Может, речь шла как раз о том, что Цыля всегда мог снять излишнее напряжение, подбросить в нужный момент какую-то шутку. Да и вообще его авторитет мог помочь создать правильную атмосферу. Еще после прилета во Францию ему говорили, что во время матча он просто посидит на трибуне.

А вечером накануне игры папе вдруг говорят, что он в заявке на матч! Это уже было неожиданным поворотом, но в заявке так в заявке — не означало же, что он выйдет на поле. Но во время второго тайма Романцев ему говорит: «Илюх, выйди, что-нибудь придумай». Вышел. Придумал. Отдал Карпину на пустые. Это шедевр! Валерий Георгиевич говорил, что это одно из самых запоминающихся событий во всей его карьере. А в ней, сами знаете, было много чего.