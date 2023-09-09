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Головин вернется в расположение «Монако» 14 сентября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Игрок сборной России Александр Головин должен вернуться в расположение «Монако» 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Все наши футболисты, которые задействованы в играх за сборные, должны вернуться в четверг», — отметили в пресс-службе монегасков.

Головин прибыл в расположение сборной России 4 сентября на сентябрьские матчи.

27-летний полузащитник тренируется в составе второй группы, которая проведет матч с Катаром 12 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 18.15 по московскому времени.

Сборная России: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр

Источник: https://tass.ru/sport/18693465
Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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