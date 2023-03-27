Стрепетов: «Вообще не увидел сопротивления от сборной Ирака во втором тайме матча с Россией»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов объяснил причины победы российской сборной над командой Ирака (2:0) в товарищеском матче.

«Отмечу хорошую обстановку на стадионе, пришли болельщики, победа, все довольны. Но есть несколько но. Берем первый тайм. Ирак превосходил нас в движении, в быстроте, в прессинге на нашей половине поля. И мог бы еще в первом тайме воспользоваться двумя грубейшими ошибками Песьякова, за которые команда европейского уровня, конечно, наказала бы. По моментам мы первый тайм проиграли 1:4. Был хороший момент у Пиняева, Обляков тоже молодец — эти два мальчишки пытались показать, что готовы биться за сборную. В центральной же зоне — просто катастрофа! А Песьякова мы что, готовим как разыгрывающего опорного полузащитника?

Во втором тайме мы вышли заряженные, безусловно, но проблема в том, что Ирак просто встал всей командой. Силы у них закончились. И наша сборная при таком «стоячем» сопернике показала себя уже очень хорошо. Забили два прекрасных гола, могли еще забить. Якобы появилась скорость и хорошие комбинации, голевые моменты, мы практически не давали сопернику переходить центр поля. Но вопросы тут к Ираку — мы от него вообще не увидели сопротивления. Вот и все", — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.