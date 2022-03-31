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Степашин: «Если бы РФС исключили, то это был бы вообще перебор»

Степашин высказался о сохранении членства Российского футбольного союза в ФИФА
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о сохранении членства Российского футбольного союза в ФИФА.

«Этого вопроса не было в повестке дня, тем более нас и так лишили участия в отборе на чемпионат мира и в других международных соревнованиях. Так что если бы нас исключили, то это был бы вообще перебор. Неприятно, что наши ребята лишены возможности играть за рубежом. На уровень нашего футбола это влияет точно неблагоприятно, но другого пути нет», — приводит слова Степашина ТАСС.

Заседание Конгресса прошло 31 марта в Дохе (Катар). На заседании было принято решение приостановить членство федераций Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) не рассматривали.

Источник: https://tass.ru/sport/14241481
Футбол
РФС
Сергей Степашин
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