Станислав Черчесов: "Ситуация" в "Монако" может помочь Головину стать крепче духом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о ситуации в "Монако", где играет российский полузащитник Александр Головин.

- Совсем недавно вы говорили о Головине с Анри. И вот теперь снова Жардим. Как расцениваете рокировку?

- Да, недавно виделся с Анри, но видите, как сложилась ситуация. Не думаю, что у Александра будут большие трудности с перестановкой, все-таки его брали при Жардиме. Внимательно наблюдаю за Головиным, уровень его мастерства не упал, это все еще быстрый и мобильный полузащитник, у него нормальный настрой. Пусть доказывает.

- Может, пора Головину домой, полгодика прийти в себя в ЦСКА?

- Думать за него не могу. Наша задача – наблюдать. Пока Головин играет, это уже хорошо. Да, ситуация непростая. Но если он ее переломит, выйдет на другой уровень. Не футбольный, а личный. Станет крепче духом. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью Станислава Черчесова - скоро в "СЭ"