Станислав Черчесов: «Подслушивать соперников? Хорошая идея, буду учить языки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал победу над Венгрией в матче Лиги наций (3:2). Игра прошла при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса. По словам специалиста, он не пытался подслушать указания тренера соперников.

— Во время волейбольных матчей можно подслушать, что говорят тренеры. Сегодня такая возможность была на футбольном матче.

— (перебивает) Я итальянский язык не знаю.

— Не было ли у вас помощников, шпионов? Потому что на трибунах кто-то из тренерского штаба что-то смотрел по телефону.

— Нет, мы заняты своей работой, своей командой и игроками и не отвлекаемся. Нет, идея хорошая, буду учить языки. Сегодня надо будет итальянский учить, следующая игра с турками, турецкий надо учить. Ну спасибо, будем работать.

— Второй соперник сборной России использует схему с тремя центральными защитниками. Можно ли это считать показателем отношения к сборной?

— Не могу сказать, почему наш соперник так играл. У каждого тренера своя ситуация. Думаю, на этот вопрос лучше мои коллеги ответят.