Станислав Черчесов: «Миранчукам пора использовать свои шансы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ожидает, что полузащитники Антон и Алексей Миранчуки смогут закрепиться в национальной команде.

— Проблемы здесь нет. — отметил Черчесов. — Мы вызываем их, даем игровое время. Но уже пора использовать свои шансы. Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Видим в братьях потенциал, который нужно реализовывать не только в клубе. В конце концов, у сборной нет такого количества сборов, где клуб может провести двенадцать контрольных игр. Будем ждать. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь