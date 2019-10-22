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Станислав Черчесов: «Миранчукам пора использовать свои шансы»

06:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ожидает, что полузащитники Антон и Алексей Миранчуки смогут закрепиться в национальной команде.

— Проблемы здесь нет. — отметил Черчесов. —  Мы вызываем их, даем игровое время. Но уже пора использовать свои шансы. Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Видим в братьях потенциал, который нужно реализовывать не только в клубе. В конце концов, у сборной нет такого количества сборов, где клуб может провести двенадцать контрольных игр. Будем ждать. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь

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