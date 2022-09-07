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7 сентября, 14:16

Стало известно время начала матча Киргизия — Россия

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба сборной России назвала точное время начала товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

Игра состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало — в 17.00 мск.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

В ноябре сборная проведет матч с командой Ирана, время и место станут известны позднее.

Источник: https://t.me/teamrussia/2532
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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