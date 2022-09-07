Стало известно время начала матча Киргизия — Россия

Пресс-служба сборной России назвала точное время начала товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

Игра состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Долона Омурзакова . Начало — в 17.00 мск.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

В ноябре сборная проведет матч с командой Ирана, время и место станут известны позднее.