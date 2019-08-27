Состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

Стал известен состав сборной Шотландии на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, информирует сайте шотландской национальной команды. В него вошли защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей.

Сборная Шотландии сыграет с Россией в Глазго 6 сентября. 9-го пройдет игра с Бельгией.

Состав:

вратари — Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия);

защитники — Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия);

полузащитники — Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминэй («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодграсс («Вест Хэм», Англия);

нападающие — Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрэйзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Стивен Нейсмит («Хартс»), Мэтт Филлипс («Вест Бромвич», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США).